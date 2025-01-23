شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين العملية العسكرية للاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.

وشددت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة.

