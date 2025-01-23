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لأعمال الصيانة.. إيقاف ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات بالرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة النقل العام لمدينة الرياض، عبر منصة "إكس"، ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص.

وأوضحت في تغريدة على المنصة: "نود التنويه إلى أن ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص ستتوقف عن الخدمة بدءًا من الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة 24 يناير وحتى الساعة 5 صباحًا يوم السبت 25 يناير، وذلك بسبب أعمال صيانة الطريق. نسعى لتحسين تجربة تنقلكم، شاكرين تعاونكم".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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