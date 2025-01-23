شكرا لقرائتكم خبر عن لأعمال الصيانة.. إيقاف ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة النقل العام لمدينة الرياض، عبر منصة "إكس"، ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص.وأوضحت في تغريدة على المنصة: "نود التنويه إلى أن ثلاث محطات على مسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص ستتوقف عن الخدمة بدءًا من الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة 24 يناير وحتى الساعة 5 صباحًا يوم السبت 25 يناير، وذلك بسبب أعمال صيانة الطريق. نسعى لتحسين تجربة تنقلكم، شاكرين تعاونكم".