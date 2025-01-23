انت الان تتابع خبر لتسهيل تصدير النفط العراقي.. السيد الحكيم يدعو للتصويت على تعديل الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال استقباله الشيخ علي اعلان العجم شيخ قبيلة الكلابيين الحافل ان "تاريخ هذه العشيرة حافل بالتضحيات والمواقف الوطنية في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب ودعم النظام السياسي، كما استذكر معه العلاقة التاريخية التي جمعتنا بهذه العشيرة الكريمة منذ مرجعية الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) مرورًا بشهيد المحراب وعزيز العراق".



وبين أثر "العشيرة في المجتمع العراقي ودورها في رعايته وإسناده، وقال إن العراق حقق الكثير من المنجزات وبدأ في مرحلة مراكمة الإيجابيات، داعيا لإشاعة الإيجابية والتفاؤل ومغادرة لغة التشاؤم والإحباط".

