شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدعم مشروعًا طموحًا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قش سفير اليمن في الدوحة، راجح بادي، اليوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، محمد الكبيسي، إطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم، بدعم كريم من دولة قطر وبالتعاون مع اليونسكو ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، والذي سيتم تدشينه قريبا في عدد من المحافظات كمرحلة أولى. وقال بادي في حسابه على منصة "إكس" انه : "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها التعليم في بلادنا جراء الحرب وتحدياتها، يمثل هذا المشروع بارقة أمل لآلاف الطلاب، لا سيما في المراحل الابتدائية، المتأثرين بالأزمة والذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل".

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تدعم مشروعًا طموحًا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.