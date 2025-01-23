تعرض قاضٍ في لحج للاعتداء من مجهولين .. تفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​​​اعتدى مسلحون مجهولون على قاضي محكمة في لحج اثناء تواجدة لتأدية عملة في منطقة شعب الفقيه خلف سوق القات الأسفل.

واشارت المصادر ان مجهولين مسلحين اعتدوا على سيارة القاضي صلاح محمد سيف قاسم رئيس محكمة الحبيلين الابتدائية خلال خروجه للمعاينة في قضية مدنية مع عدد من المتقاضين، مما أدى إلى تهشيم زجاجات سيارته .

وطالبت محكمة الحبيلين الابتدائية، الجهات المختصة بضرورة ملاحقة المعتدين وتطبيق أشد العقوبات عليهم باعتبارهم عناصر اجرامية تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة وعدم تفعيل دور القضاء في حسم القضايا الخلافية بين المتخاصمين.