شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الإمارات 23-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الإمارات حيث سجل عيار 24 سجل 334.00 درهم ، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء

عيار 24 سجل 334.00 درهم

عيار 22 سجل 309.25 درهم

عيار 21 سجل 299.50 درهم

عيار 18 سجل 256.75 درهم

عيار 14 سجل 197.50 درهم

عيار 12 سجل 169.25 درهم

الاونصة سجلت 10388.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2396.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2755.05 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



