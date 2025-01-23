شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 21 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان في غزة بالمستشفيات الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيطاليا، استضافة 21 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان بالمستشفيات الإيطالية لتلقي العلاج .

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع ضمن مبادرة "الغذاء من أجل غزة" برئاسة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تناول سبل تقديم المساعدات الصحية الفورية لسكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل بداية مرحلة جديدة في دعم السكان في الشرق الأوسط، بهدف إعادة بناء النسيج الاجتماعي لقطاع غزة في أعقاب وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إعلان وزير الخارجية عن حزمة تمويل طارئة جديدة بقيمة 10 ملايين يورو خلال مهمته الأخيرة إلى فلسطين وإسرائيل.

حضر الاجتماع وزيرة الجامعات والبحث العلمي الإيطالية أناماريا برنيني حيث تشارك المستشفيات الجامعية، ورئيس منطقة بييمونتي ألبرتو سيريو ورئيس بلدية تورينو ستيفانو لو روسو وممثلون عن الرابطة الإيطالية للأطباء ومنظمة الأغذية والزراعة والصليب الأحمر الإيطالي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

في سياق متصل، قدم عدد من الجامعات الإيطالية مقترح مشروع يهدف إلى تقديم الدعم لاحتياجات الأمهات والأطفال في قطاع غزة.

ويتضمن نشر أطباء متخصصين في عدد من التخصصات تضم الأمراض المعدية، والتوليد وأمراض النساء، والجراحين، والعظام، والأعصاب وأطباء النفسيين، والجهاز الهضمي،وأخصائيي التغذية، والممرضات.

كما تتضمن، تركيب أنظمة تكنولوجيا المعلومات المحلية بهدف إتاحة روابط مستمرة للطب عن بعد والاستشارة عن بعد بين سكان قطاع غزة والمشغلين المحليين ودعم الرعاية لاحتياجات السكان، بجانب تنظيم حملات لجمع التبرعات للأموال والأدوية والمعدات الطبية وإرسالها إلى العاملين في القطاع.