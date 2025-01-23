شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت 23-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت حيث سجل عيار 24 سجل 27.275 درهم ، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
عيار 24 27.275 دينار
عيار 22 25.000 دينار
عيار 21 23.850 دينار
عيار 18 20.450 دينار
عيار 14 15.900 دينار
عيار 12 13.625 دينار
الاونصة 847.975 دينار
الجنيه الذهب 190.850 دينار
الأونصة بالدولار 2753.95 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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