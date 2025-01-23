شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عرضا مسرحيا فى القائمة الطويلة لمسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة عن اختيار 50 عرض ضمن القائمة الطويلة المشاركة فى الدورة التاسعة من المهرجان من أصل 730 عرض تقدموا للمشاركة فى دورة هذا العام من معظم دول العالم - دورة د. عايدة علام - والتى تحتفل بالمسرح الفلسطينى خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2025.

مهرجان مسرح الجنوب

قال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان ان العروض المتقدمة للمشاركة فى الدورة التاسعة من المهرجان والتي تقام برعاية وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للتسويق العقارى , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تقام فى عدد من البرامج والمسابقات وهى فى المسابقة الرسمية عروض: ميراث الدم - مصر / شريط كاسيت – مصر / قوم يابا - لبنان / ذنوب - تونس / رحيل - الاردن / القمقم - السعودية / احبك يا ماريا - كولومبيا / ممنوع اللمس- الإمارات /عجيج فاطمة - البحرين / متر فى متر - سلطنة عمان / تل اللحم - العراق / الواغش - مصر/ جلجامش – تونس / حكاوى الغناوى - السودان / رسائل قبل الموت - المغرب / قمر أحمر - العراق /زلزال - الاردن / النمرود - المغرب / نسرين - ألمانيا / جهير مزدوج – أذربيجان/ فوبيا – العراق/ المسطرة – العراق / المتشردة – الجزائر .

فاعليات مهرجان مسرح الجنوب

أما فى مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تشارك عروض حيث لايراني أحد - مصر / هموم الدنيا - الجزائر / فوبيا - العراق / مواطن Vip - العراق / على حافة الانهيار – سلطنة عمان / يوميات ممثل مهزوم - مصر / اش - العراق / مازال صوتى عالى - العراق / المواطن - العراق / تيست العراق / الخروج على النص – مصر / طف وطوفان – العراق .

وفى برنامج عروض مسرح الطفل يشارك عروض علامة تعجب - ايطاليا / سيرك ميسون – تونس / حساب فارس – الجزائر / مملكة القرود مصر.

وفى برنامج عروض خارج المسابقة تشارك عروض دارت الايام - مصر / لاجىء فى لاهاي - فلسطين / وسوسة – الجزائر/ مكتبة عامة – السودان / عما تبحث - ليبيا / الاحتفال بالحياة - اسبانيا /البرتغال / احلام هاملت - كوسوفو .

وفى برنامج الحكي تشارك عروض حكايات من بلادى – فلسطين / المصطبة – مصر / خيل سالم – تونس / النداهة - مصر .