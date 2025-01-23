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الخريجي يستعرض جهود تمكين المرأة مع ممثلة الأمم المتحدة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة سيما سامي بحوث.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة في تمكين المرأة والشباب في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هيا المقوشي.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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