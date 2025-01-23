شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض جهود تمكين المرأة مع ممثلة الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة سيما سامي بحوث.وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة في تمكين المرأة والشباب في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هيا المقوشي.