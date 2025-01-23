شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائه مع الرئيس عون.. وزير الخارجية يؤكد استمرار مساندة المملكة للبنان وشعبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في لبنان اليوم الخميس، الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا ببيروت.

وقال وزير الخارجية إن المملكة متفائلة بمستقبل لبنان بعد تنصيب الرئيس عون، وإنها مستمرة في مساندة لبنان وشعبه.

وأضاف: ثقتنا كبيرة بالرئيس اللبناني للشروع في تعزيز الأمن والاستقرار. تعميق أواصر العلاقات الثنائية وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى لبنان اليوم الخميس.

وحسب قناة الإخبارية، فقد جاءت زيارة وزير الخارجية لبيروت يهدف لتعميق أواصر العلاقات الثنائية. كان في استقبال وزير الخارجية في بيروت، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.

ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، عددًا من المسؤولين اللبنانيين، كما سيبحث خلالها عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.