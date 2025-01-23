فيروس HMPV ينتشر.. هل يعود العالم لارتداء الكمامات؟ 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال نسبة انتشار فيروس HMPV، المُكتشف في الصين تتزايد بشكل مُقلق، إذ ترتفع التحذيرات ببعض البلدان التي سجلت حالات إصابة بالفيروس الصيني الجديد، الذي عاود للأذهان جائحة كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان الصينية، وأحدثت شللًا بالعالم، ليبقى السؤال هل يعود العالم لارتداء الكمامات؟

فيروس HMPV.. هل يعود العالم لارتداء الكمامات؟

بحسبما قالته الدكتورة برناديت فاندين هوجن، مكتشفة الفيروس، للإعلامي أسامة كمال، فإنها لا تتوقع أن يسبب فيروس hmpv حدوث أمراض خطيرة، لأنه بالفعل لا يشكل خطورة على الأصحاء ذوي المناعة القوية، ولكن القلق على الصغار الذين يحتاجون إلى العزل في المستشفى حال الإصابة به.

هل يعود العالم لارتداء الكمامات؟

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه على المواطنين الذي تفشى فيروس HMPV لبلادهم، وبدأ حصد حالات التشابه في المرض، الابتعاد على الأماكن المزدحمة، وارتداء لكمامات للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس ونقل العدوى، إذ يعمل «القناع الطبي» الكمامة على الآتي:

- يجنبك التعرض للجزيئات الضارة من الأفراد المصابين

يساعد على منع القطرات المعدية من دخول أنفك أو فمك، التي ينتشر من خلالها فيروس HMPV

إذا هاجمتك أعراض فيروس HMPV، فالكمامة تمنع انتشار الأعراض منك والعدوى.

من هم الأشخاص التي يجب عليهم ارتداء الكمامة؟

ذوي المناعة الضعيفة

كبار السن.

الحوامل.

الأطفال.

ماذا تفعل عند ظهور أعراض فيروس HMPV؟

وفقًا لتوصيات، الدكتورة «برناديت فاندين هوجن» مكتشفة الفيروس، فإنه في حالة ظهور أعراض فيروس HMPV، يجب الآتي:

تناول الفيتامينات لمقاومة الفيروس.

تجنب تناول المضادات الحيوية لأنها تعمل ضد البكتيريا وليس الفيروسات داخل الجسم.

تناول «الشوربة الساخنة»، التي تقوم بتعزيز مناعة الجسم وقدرتها على مقاومة الأمراض.