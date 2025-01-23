الامارات | «سيدات أعمال دبي» و«Oracle» يطلقان نسخة ثانية من «التدريب التحويلي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مجلس سيدات أعمال دبي» وشركة «Oracle»، أمس، إطلاق برنامج «2025 sAIdaty»، النسخة الثانية من برنامج التدريب التحويلي، الذي يهدف إلى تمكين المتخصصات ورائدات الأعمال في دبي والإمارات بمهارات الذكاء الاصطناعي، ويأتي استكمال برنامج «2025 sAIdaty» بعد نجاح النسخة الافتتاحية من المبادرة، والتي قامت بالفعل بتدريب وتطوير مهارات 500 امرأة إماراتية.

وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى توسيع نطاق البرنامج، والتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وريادة الأعمال، واستراتيجيات التحول الرقمي.