لايف ستايل

الامارات | «سيدات أعمال دبي» و«Oracle» يطلقان نسخة ثانية من «التدريب التحويلي»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «سيدات أعمال دبي» و«Oracle» يطلقان نسخة ثانية من «التدريب التحويلي» 1/2
  • الامارات | «سيدات أعمال دبي» و«Oracle» يطلقان نسخة ثانية من «التدريب التحويلي» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال دبي» و«Oracle» يطلقان نسخة ثانية من «التدريب التحويلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مجلس سيدات أعمال دبي» وشركة «Oracle»، أمس، إطلاق برنامج «2025 sAIdaty»، النسخة الثانية من برنامج التدريب التحويلي، الذي يهدف إلى تمكين المتخصصات ورائدات الأعمال في دبي والإمارات بمهارات الذكاء الاصطناعي، ويأتي استكمال برنامج «2025 sAIdaty» بعد نجاح النسخة الافتتاحية من المبادرة، والتي قامت بالفعل بتدريب وتطوير مهارات 500 امرأة إماراتية.

وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى توسيع نطاق البرنامج، والتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وريادة الأعمال، واستراتيجيات التحول الرقمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements