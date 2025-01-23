شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم فرقة الموت بطولة النجم أحمد عز إلى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجل صناع فيلم فرقة الموت بطولة النجم أحمد عز العمل إلى الصيف المقبل، وذلك بعد توقف تصويره الفترة الماضية، خاصة ان أغلب الممثلين المشاركين في العمل منشغلين باعمال أخرى، حيث عاد فريق العمل إلى التصوير الأيام الماضية وصور المخرج أحمد علاء ما يقرب من 4 أيام فقط، وتوقف التصوير، على أن يعود للتصوير ربما عقب إجازة عيد الفطر المقبلة .

فيلم فرقة الموت تدور أحداثه حول ضابط – أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهوأحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.

وعرض مؤخرا للنجم أحمد عز في السينما فيلم ولاد رزق 3، ويشارك في بطولة العمل، عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

