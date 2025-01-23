شد رحالك حملة للتوعية بإرشادات التخييم

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملة «شد رحالك» للتشجيع على الاستمتاع بالتخييم في الأماكن المصرح بها في مواقع الغطاء النباتي، والحث على إصدار تصريح التخييم عبر منصة «نباتي»، والتوعية بأفضل الممارسات التي يجب اتباعها خلال فترة التخييم.

خطوات بسيطة

أصدر المركز دليلًا توعويًا حول مواقع وإرشادات التخييم والكرفانات في أكثر من 50 متنزهًا وطنيًا ضمن أراضي الغطاء النباتي، تزامنًا مع موسم الشتاء الحالي، حيث يتضمن الدليل شرحًا لطريقة إصدار التصريح عبر عدد من الخطوات البسيطة، كما يعرض قائمة بجميع الأغراض الأساسية خلال فترة التخييم، إضافة إلى وسائل السلامة اللازمة لتفادي الفقدان أو الضياع أو الحوادث الأخرى، إضافةً إلى أهم النصائح والإرشادات للتعامل مع المواقف الطارئة.

مخالفات الاحتطاب

أوصى المركز في دليل التخييم بالحفاظ على البيئة خلال الاستمتاع بالطبيعة، من خلال حماية التنوع الأحيائي وإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، وإشعال النار في الأماكن المسموحة فقط وفق الاشتراطات اللازمة، والتأكد من إطفائها قبل المغادرة، وعدم استخدام الحطب والفحم المحلي؛ تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.