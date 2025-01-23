خطوات بسيطة
أصدر المركز دليلًا توعويًا حول مواقع وإرشادات التخييم والكرفانات في أكثر من 50 متنزهًا وطنيًا ضمن أراضي الغطاء النباتي، تزامنًا مع موسم الشتاء الحالي، حيث يتضمن الدليل شرحًا لطريقة إصدار التصريح عبر عدد من الخطوات البسيطة، كما يعرض قائمة بجميع الأغراض الأساسية خلال فترة التخييم، إضافة إلى وسائل السلامة اللازمة لتفادي الفقدان أو الضياع أو الحوادث الأخرى، إضافةً إلى أهم النصائح والإرشادات للتعامل مع المواقف الطارئة.
مخالفات الاحتطاب
أوصى المركز في دليل التخييم بالحفاظ على البيئة خلال الاستمتاع بالطبيعة، من خلال حماية التنوع الأحيائي وإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، وإشعال النار في الأماكن المسموحة فقط وفق الاشتراطات اللازمة، والتأكد من إطفائها قبل المغادرة، وعدم استخدام الحطب والفحم المحلي؛ تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شد رحالك حملة للتوعية بإرشادات التخييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.