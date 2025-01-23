شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يعيد تصنيف جماعة الحوثيين " منظمة إرهابية أجنبية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وذلك على خلفية الهجمات الكثيرة التي شنها على عدة أطراف في المنطقة.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، اليوم، أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وقال: "إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية"

