تكنولوجيا: إصدار Galaxy S25 Ultra متوفر مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في مناطق محددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن جميع طرازات Galaxy S25 تأتي مزودة بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك اصدار من Galaxy S25 Ultra يأتي بخيار 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ولكن فقط في كوريا الجنوبية والصين وتايوان.

من غير الواضح تمامًا سبب قيام Samsung بهذا التقييد. لكن يُعتقد أن الشركة ربما أجرت بعض أبحاث السوق التي اشارت إلى أن المستهلكين في هذه البلدان أكثر إهتماماً بسعة الذاكرة العشوائية في المواصفات واعتبارها ميزة لأفضلية الشراء.

إذا كنت ترغب في الحصول على Galaxy S25 Ultra مزود بـ 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، فسيتعين عليك شراؤه من كوريا الجنوبية أو الصين أو تايوان.

في الصين وتايوان متاح خيار 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعة تخزين 1 تيرابايت. أما في كوريا الجنوبية، فيمكن شراؤه إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وفي باقي الأسواق فإن خيار 12 جيجابايت هو الخيار الوحيد المتاح. تجدر الإشارة إلى أن جميع منافسي سامسونج توفر خيار 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لأجهزتهم الرائدة منذ فترة، وكذلك شحن سلكي ولاسلكي أسرع منذ فترة مماثلة، ومع ذلك لا تزال سامسونج تبيع المزيد من الهواتف عالميًا. لذلك، ربما لا تشكل المواصفات مثل سعة الذاكرة العشوائية عاملاً حاسمًا في قرارات الشراء لدى معظم الأشخاص المهتمة بمنتجات سامسونج.

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