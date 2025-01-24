شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالصورة.. تلسكوب هابل الفضائى يكشف عن أغنى صورة لمجرة أندروميدا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علماء الفلك الأسبوع الماضي أنهم أكملوا جهدًا دقيقًا دام عقدًا من الزمان لتجميع صورة كاملة لمجرة أندروميدا المجاورة لنا، وكانت النتيجة منظرًا بانوراميًا مذهلاً يوفر الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن للمجرة بأكملها، ويمكن أن تؤدي ميزاته العلمية المليئة بالمعلومات إلى إحداث ثورة في فهمنا لكيفية تشكل المجرات الحلزونية في جميع أنحاء الكون وتطورها.

في عام 2015 تقريبًا، تولى علماء الفلك مهمة شاقة تتمثل في تجميع صور تلسكوب هابل الفضائي لهذه المجرة، لكن هذا الجهد ركز على النصف الشمالي من المجرة.



مجرة أندروميدا

ومع ذلك، أظهرت الصورة الناتجة منظرًا شاملاً لـ 100 مليون نجم مكدسة في حوالي 1.5 مليار بكسل.

وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي رقم 245 للجمعية الفلكية الأمريكية في ماريلاند، قالت تشو تشين من جامعة واشنطن للصحافيين إنها وزملاءها أنهوا للتو جهدا مماثلا للنصف الجنوبي من المجرة، وأضافوا ما يقرب من 100 مليون نجم إلى الفسيفساء السابقة.

وتلتقط النصفان توهج ما يقرب من 200 مليون نجم عبر مجرة ​​أندروميدا، مما يمثل أكبر صورة تم تجميعها على الإطلاق من ملاحظات تلسكوب هابل.

وقال تشين "إن الأمر يشبه تصوير شاطئ وتحديد حبيبات الرمل الفردية، وهذه هي المرة الأولى التي نستطيع فيها رؤية مثل هذه الهياكل التفصيلية لمجرة خارجية".

نظرا لقربها من مجرة ​​درب التبانة، تظهر مجرة ​​أندروميدا في السماء (كما تُرى من الأرض ) بقطر يبلغ ستة أضعاف قطر القمر المكتمل، وهو ما كان بمثابة "مساحة سماوية كبيرة" بالنسبة لمنظر هابل الدقيق.

لذا، تطلبت الفسيفساء البانورامية مئات اللقطات الملتقطة عبر 1000 مدار بواسطة التلسكوب، وفقًا لبيان صادر عن وكالة ناسا .

وبعيداً عن الجمال المذهل للصورة، فإن هذه الصورة ستكون أداة لا تقدر بثمن لعلماء الفلك لتجميع التاريخ المضطرب لمجرة أندروميدا، وخاصة اندماجها مع مجرات قمرية أصغر حجماً، ومن شأن ملاحظات هابل لعمر المجرة وكتلة النجوم ووفرة العناصر الثقيلة أن تساعد الباحثين على اختبار نماذج متنافسة لتطور المجرات تتنبأ بتوقيعات مميزة عبر نصفي القرص.

على سبيل المثال، تفترض إحدى النظريات أن النصف الجنوبي ربما تعرض للاضطراب مؤخرًا، ربما بسبب اندماج رئيسي واحد منذ حوالي 2 إلى 4 مليارات سنة، مما أدى إلى تكوين جيب من النجوم وتيارات متماسكة بشكل غير عادي من النجوم. وعلى النقيض من ذلك، يبدو النصف الشمالي هادئًا نسبيًا مع مورفولوجيا أقل تعقيدًا.

وقال تشين: "هذه هي العلامة الكبيرة التي يمكننا مقارنتها باستخدام أحدث ملاحظاتنا للنصف الجنوبي".

وقال دانييل فايز من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في البيان "إن مجرة ​​أندروميدا أشبه بحطام قطار، إذ يبدو أنها مرت بنوع من الأحداث التي تسببت في تكوين عدد كبير من النجوم ثم توقفت فجأة عن العمل. وربما كان هذا بسبب اصطدامها بمجرة أخرى في الجوار".

وتشير المحاكاة الحاسوبية إلى أنه عندما تصطدم مجرة ​​بأخرى عن قرب، فإن هذا الاصطدام من شأنه أن يستنزف الغاز بين النجوم المتاح في المجرة، مما يؤدي إلى إيقاف تشكل النجوم.

ونتيجة لذلك، ربما يكون تاريخ تشكل النجوم في مجرة ​​أندروميدا قد تغير بشكل كبير نتيجة للعديد من هذه اللقاءات، وفقا لتشن.

وقال بن ويليامز من جامعة واشنطن في البيان: "بفضل هابل، يمكننا الوصول إلى تفاصيل هائلة حول ما يحدث على نطاق شامل عبر قرص المجرة بالكامل ، ولا يمكنك فعل ذلك مع أي مجرة ​​كبيرة أخرى".



