شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تحذر المحكمة العليا بسبب إزالة بيانات ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة OpenAI محكمة هندية أن أي أمر لإزالة بيانات التدريب التي تشغل خدمة ChatGPT الخاصة بها سيكون غير متوافق مع التزاماتها القانونية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشر في رويترز.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت أيضًا إنه ليس من اختصاص المحاكم الهندية الاستماع إلى قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر التي رفعتها وكالة الأنباء المحلية ANI، نظرًا لعدم وجود OpenAI في البلاد.

وفي الدعوى القضائية الأكثر شهرة ومتابعة عن كثب بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الهند، رفعت شركة ANI دعوى قضائية ضد OpenAI في دلهي في نوفمبر، متهمة إياها باستخدام المحتوى المنشور لوكالة الأنباء دون إذن لتدريب ChatGPT.



و استجابت شركة OpenAI للدعوى القضائية، التي تسعى أيضًا إلى حذف بيانات ANI المخزنة بالفعل بواسطة ChatGPT، في ملف من 86 صفحة في محكمة دلهي العليا بتاريخ 10 يناير الماضي والذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا.



وقد واجهت شركة OpenAI وشركات أخرى موجة من الدعاوى القضائية المماثلة من أصحاب حقوق الطبع والنشر البارزين بشأن إساءة استخدام عملهم المزعومة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القضية التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد شركة OpenAI في الولايات المتحدة.

وقد نفت شركة OpenAI مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم، قائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تستخدم البيانات المتاحة للجمهور بشكل عادل.



و أخبرت OpenAI محكمة دلهي،خلال جلسة استماع في نوفمبر، أنها لن تستخدم محتوى ANI بعد الآن، لكن وكالة الأنباء قالت إن أعمالها المنشورة مخزنة في ذاكرة ChatGPT ويجب حذفها.



وفي الطلب المقدم بتاريخ 10 يناير الماضي، قالت شركة OpenAI إنها تدافع عن الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبيانات التي تم تدريب نماذجها عليها، حيث تتطلب القوانين هناك الحفاظ على البيانات أثناء جلسات الاستماع المعلقة.



وأضافت أن OpenAI ملزمة قانونًا، بموجب قوانين الولايات المتحدة، بالحفاظ على بيانات التدريب المذكورة وعدم حذفها".