الاقتصاد

مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في تركيا للمرة الثانية على التوالي

0 نشر
أنقرة - د ب أ 0 تبليغ

  • مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في تركيا للمرة الثانية على التوالي 1/2
  • مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في تركيا للمرة الثانية على التوالي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في تركيا للمرة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 250 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي مع تراجع التضخم بشدة في نهاية العام الماضي.

قرار خفض سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة يسار فاتح قرة خان، محافظ البنك، خلال اجتماع اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسية من 5ر47% إلى 45%، وجاءت نتيجة الاجتماع متفقة مع أغلب توقعات المحللين، بعد أن خفض البنك المركزي في ديسمبر الماضي بمقدار 250 نقطة أساس.
كانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي الفائدة قبل ديسمبر الماضي في فبراير 2023، عقب سلسلة زيادات للفائدة، وأكد البنك المركزي استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تستقر أسعار المستهلك من خلال الانخفاض المستدام للتضخم.

تراجع التضخم في تركيا

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي تراجع التضخم في تركيا الشهر الماضي بنسبة فاقت التوقعات، وذكر المكتب أن الأسعار ارتفعت في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 4ر44% مقابل 1ر47% في الشهر السابق عليه.
وكان الخبراء، الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم، يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 2ر45%.
وعلى اساس شهري، ارتفعت الأسعار في ديسمبر بنسبة 03ر1% مقابل 24ر2% في نوفمبر، فيما بلغ متوسط تقديرات وكالة بلومبرج 6ر1%.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا