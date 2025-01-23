شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع التضخم.. خفض الفائدة في تركيا للمرة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

قرار خفض سعر الفائدة

تراجع التضخم في تركيا

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 250 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي مع تراجع التضخم بشدة في نهاية العام الماضي.وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة يسار فاتح قرة خان، محافظ البنك، خلال اجتماع اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسية من 5ر47% إلى 45%، وجاءت نتيجة الاجتماع متفقة مع أغلب توقعات المحللين، بعد أن خفض البنك المركزي في ديسمبر الماضي بمقدار 250 نقطة أساس.كانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي الفائدة قبل ديسمبر الماضي في فبراير 2023، عقب سلسلة زيادات للفائدة، وأكد البنك المركزي استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تستقر أسعار المستهلك من خلال الانخفاض المستدام للتضخم.وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي تراجع التضخم في تركيا الشهر الماضي بنسبة فاقت التوقعات، وذكر المكتب أن الأسعار ارتفعت في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 4ر44% مقابل 1ر47% في الشهر السابق عليه.وكان الخبراء، الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم، يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 2ر45%.وعلى اساس شهري، ارتفعت الأسعار في ديسمبر بنسبة 03ر1% مقابل 24ر2% في نوفمبر، فيما بلغ متوسط تقديرات وكالة بلومبرج 6ر1%.