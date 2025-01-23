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استئصال طحال يُنقذ أربعينية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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  • استئصال طحال يُنقذ أربعينية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل 2/2

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الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنهاء معاناة مريضة أربعينية كانت قد استأصلت الطحال بعمر 6 سنوات نتيجة لحادث مروري.
وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من ألم شديد مستمر بالجانب الأيسر إضافة إلى حالة إجهاد وتعب استمرت لمدة سنتين مما أثّر على حياتها اليومية.
وأظهرت الفحوصات المخبرية والتحاليل اللازمة وجود كتلة في مكان الطحال المستأصل سابقًا، مما استدعى التدخل الطبي.

جراحة بالمنظار


خضعت المريضة لعملية استئصال الكتلة بالمنظار تحت إشراف الدكتورة سارة الحربي، رئيس قسم الجراحة، ومن التحليل التشريحي تبين أن الكتلة عبارة عن طحال ثانوي.
وأكد الفريق الطبي نجاح العملية التي ساهمت في إنهاء معاناة المريضة، حيث أصبحت تتمتع بصحة جيدة بعد الجراحة ومتابعة العلاج الدوائي.
يُذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعمل على تقديم مختلف الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية، وذلك باتباع مقاييس ومعايير أداء عالمية، في ظل وجود إمكانيات متعددة وكوادر متميزة متخصصة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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