شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال طحال يُنقذ أربعينية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل والان نبدء بالتفاصيل

جراحة بالمنظار

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنهاء معاناة مريضة أربعينية كانت قد استأصلت الطحال بعمر 6 سنوات نتيجة لحادث مروري.وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من ألم شديد مستمر بالجانب الأيسر إضافة إلى حالة إجهاد وتعب استمرت لمدة سنتين مما أثّر على حياتها اليومية.وأظهرت الفحوصات المخبرية والتحاليل اللازمة وجود كتلة في مكان الطحال المستأصل سابقًا، مما استدعى التدخل الطبي.خضعت المريضة لعملية استئصال الكتلة بالمنظار تحت إشراف الدكتورة سارة الحربي، رئيس قسم الجراحة، ومن التحليل التشريحي تبين أن الكتلة عبارة عن طحال ثانوي.وأكد الفريق الطبي نجاح العملية التي ساهمت في إنهاء معاناة المريضة، حيث أصبحت تتمتع بصحة جيدة بعد الجراحة ومتابعة العلاج الدوائي.يُذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعمل على تقديم مختلف الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية، وذلك باتباع مقاييس ومعايير أداء عالمية، في ظل وجود إمكانيات متعددة وكوادر متميزة متخصصة.