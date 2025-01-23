شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 3981 جنيها للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.