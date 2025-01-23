الاقتصاد

«بروميديكس» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«بروميديكس» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)، أمس، عقد التسهيلات المالية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي وزيادة حد التسهيلات المالية بقيمة وقدرها 20 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يصبح إجمالي العقد بعد التجديد 70 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/12/2025 ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من شركة الخدمات الطبية المتخصصة بالتضامن مع شركة العمران القابضة، وضمان مقدم من شركة العمران القابضة.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا