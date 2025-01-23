شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)، أمس، عقد التسهيلات المالية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي وزيادة حد التسهيلات المالية بقيمة وقدرها 20 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح إجمالي العقد بعد التجديد 70 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/12/2025 ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من شركة الخدمات الطبية المتخصصة بالتضامن مع شركة العمران القابضة، وضمان مقدم من شركة العمران القابضة.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح إجمالي العقد بعد التجديد 70 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/12/2025 ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من شركة الخدمات الطبية المتخصصة بالتضامن مع شركة العمران القابضة، وضمان مقدم من شركة العمران القابضة.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال.