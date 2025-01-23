شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير لبطولتي الخيل السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء السبت المقبل، الحفل السنويّ الكبير على كأس الملك عبدالعزيز ( المؤسس ) – رحمه الله – وكأسي خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى ومفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسيّة، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخريّ لنادي سباقات الخيل، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – على الدعم الكبير غير المحدود لسباقات الخيل في المملكة العربيّة السعوديّة.

وأكد سموّه أنّ دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – أسهم في تبوُّء سباقات المملكة مكانة رفيعة ومتقدّمة بين الدول الكبرى ذات التاريخ العريق في رياضة سباقات الخيل؛ مما عزز حضور المملكة لدى الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، وشكّل عنصر دعم لوجستيّ في موافقة الاتحاد الدولي على ترقية وتصنيف الكؤوس والبطولات المحليّة والدوليّة باستمرار.

وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، كما تمتد الأهمية في كأسي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.