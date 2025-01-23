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الامارات | الإمارات ترحب بنجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر"

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات ترحب بنجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" 1/2
  • الامارات | الإمارات ترحب بنجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات بنجاح الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان الشقيقة للإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" المحتجزة قبالة السواحل اليمنية، والمكون من 25 شخصا.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في تسهيل حل هذه القضية الإنسانية والإفراج عن طاقم السفينة المحتجزة منذ أكثر من عام.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصةً في ظل أهمية منطقة البحر الأحمر كممر مائي رئيسي للتجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وخطوط الإمداد، والاستقرار في المنطقة والعالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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