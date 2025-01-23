شكرا لمتابعة خبر عن مهدية الدحماني تروي قصة زواجها من إبراهيم الألمعي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏روت الأديبة مهدية الدحماني قصة زواجها من الأديب إبراهيم الألمعي ، لافتة إلى إنها لم تكن تعرف أنه سعودي، ورفضت أبناء عمومته من أجله مشيرة إلى أن أول لقاح بينهما بدأ بعدوان وانقلب في النهاية لزواج .

وقالت الدحماني إنها كانت تعتقد أن الألمعي من جنوب الجزائر وليس من جنوب السعودية بسبب سوء تفاهم حدث بينهما ، لافتة إلى إن عائلتها كانوا رافضين فكرة زواجها بشاب من خارج العائلة ٠

وأضافت ، إنها أصرت على الزواج من الألمعي رافضة فكرة الخضوع للفكر السائد في عائلتها بضرورة زواج بناتها من شباب القبيلة أو العائلة نفسها ، لافتة إلى إنها دعت الألمعي بالفعل لزيارة أهلها للتعرف عليه .

وتابعت ، أنه كان هناك مواصفات معينة إذا توافرت في الشخص المتقدم للزواج فإنه لا يُرفض حينها ، وهي في حال إنه غير مُدخِن ويقيم الصلاة ، فضلا عن إمكانية تحدثه العربية ، مؤكدة بأن الألمعي أسر قلوبهم بتلك الميزة كونه شاعر لبق .

واستعادت مهدية الدحماني ذكريات أول لقاء جمعها بابراهيم الألمعي ، مشيرة إلى أن لللقاء الأول بدأ بعدواة حيث حرمها وعطلها ترم كامل عن الترسيم لأنه سجل لها ٥ غيابات ما حرمها من دخول اختبار الترسيم .