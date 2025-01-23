الامارات | أبطال «طواف فرنسا» يشاركون في «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عدد من الدرّاجين الأبطال، الذين فازوا في نسخ سابقة من «طواف فرنسا»، عن المشاركة بالنسخة الافتتاحية من سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية»، الذي سيقام في الأول والثاني من فبراير المقبل بدبي.

وعقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحافياً، أمس، للكشف عن النجوم الدوليين الذين سيشاركون في سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية»، والذين يتقدمهم أيقونة الدرّاجات الهوائية، الفائز ثلاث مرات في «طواف فرنسا» التشيكي يان سفورادا، وكذلك بطل العالم ثلاث مرّات البلجيكي بيتر فليتس.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر: «أصبحت دبي محطة عالمية لاستضافة وتنظيم السباقات العالمية للدرّاجات الهوائية، كما أصبحت وجهة عالمية مفضلة لهواة ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية، لما تضمه من مسارات متنوعة وآمنة تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق دبي، وسيشهد شهر فبراير المقبل تنظيم ستة سباقات للدرّاجات الهوائية دولية ومحلية في دبي، ويسرنا أن ينضم سباق لي تاب دبي إلى قائمة البطولات الدولية العديدة، التي تقام في دبي، كما أنه يكتسب ميزة خاصة به من خلال ارتباطه بسباق طواف فرنسا العالمي (تور دي فرانس) الذي يُعدّ أشهر السباقات الدولية في العالم، كما أنه مخصص للدرّاجين غير المحترفين، الذين سيحضرون من مختلف الدول إلى دبي ليعيشوا تجربة أجواء سباق لي تاب دبي وجودة التنظيم التي تجمع بين دبي بخبراتها الكبيرة وتور دي فرانس بعراقته وشهرته العالمية الواسعة».

وأضاف علي عمر: «ستكون الانطلاقة بداية من حي دبي للتصميم مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة وكذلك بمنطقة المرموم التي تضم مسارات عالمية مخصصة للدرّاجات وسط البحيرات الصناعية، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي، التي أصبحت ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة».

ومن بين نجوم العالم الذين سيشاركون في سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» أيقونة الدرّاجات الهوائية التشيكي يان سفورادا، الذي فاز ثلاث مرات في «طواف فرنسا»، والذي يحمل في جعبته أيضاً ألقاب الفوز في سباقي «غيرو دي إيطاليا» و«فويلتا آ إسبانيا»، وكذلك بطل العالم ثلاث مرّات، البلجيكي بيتر فليتس، إضافة إلى أخيه مارتن فليتس، العضو الرئيس في فِرَق الدرّاجات الهوائية البارزة، ويعقوب تروسكاو، الموهبة الواعدة التي تمثّل الجيل المقبل من هذه الرياضة.