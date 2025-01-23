الامارات | أكاديمية شرطة دبي تُفاجئ «الأكثر تفوقاً» بمسيرة عسكرية إلى البيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية شرطة دبي انعقاد حفل تخريج الدفعة الـ32 من المرشحين، والدفعة الخامسة من المرشحات، للعام الأكاديمي 2024-2025، البالغ عددهم 78 خريجاً وخريجة، وذلك يوم الأربعاء المُقبل، في ميدان الأكاديمية.

وأطلقت الأكاديمية احتفالات مصاحبة للتخريج، شملت مفاجأة استثنائية للطالب والطالبة المتفوقَين، صاحبَي المركز الأول للمرشحين والمرشحات، عبارة عن مسيرة عسكرية احتفالية في المنطقة التي يقطنان بها، ما أضاف نوعاً من البهجة، وعكس حرص شرطة دبي على الاحتفاء بأبنائها المتفوقين.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران الشامسي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في نادي الضباط بالجداف، إن أكاديمية شرطة دبي تحتفي كل عام بتخريج نخبة من أبناء وبنات الوطن، وتُسهم في رفد المجتمع المحلي والعربي بخريجين وخريجات من أكفأ العناصر الأمنية، الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من العلم والمعرفة والانضباط والمهارات التكتيكية الذاتية التي تؤهلهم لخدمة أوطانهم بكل كفاءة واحترافية.

وأضاف الشامسي أن الخريجين يكتسبون خلال التحاقهم المهارات اللازمة التي يحتاج إليها ضباط الشرطة للدخول إلى ميدان العمل، موضحاً أن منظومة أكاديمية شرطة دبي لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي، بل تُعدّ مدرسة شاملة لتعزيز قيم الانضباط والالتزام والاتسام بالمهارات الأمنية المتقدمة، ضمن بيئة تعليمية وتدريبية تتماشى مع أحدث الأساليب العالمية في التدريب الشرطي.

وأشار إلى أن من أهم الإنجازات التي شرعت الأكاديمية في تقديمها للمتخصصين والضباط على مستوى العالم منذ العام الماضي، الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، لافتاً إلى أن عدد المنتسبين في نسخته الثانية هذا العام يبلغ 54 منتسباً يمثّلون 40 دولة.

بدوره، قال مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال، إن الأكاديمية تُعدّ من أبرز الصروح التعليمية والتدريبية في مجال الأمن والشرطة على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد خريجي الأكاديمية منذ تأسيسها بلغ 7879 خريجاً وخريجة، منهم 3115 من حملة شهادات البكالوريوس، و3134 من برنامج المرشحين، و586 من حملة شهادات الماجستير، و116 من حملة شهادات الدكتوراه، إضافة إلى خريجي البرامج الأكاديمية الأخرى.

وأضاف أن إسهامات الأكاديمية لا تقتصر على ذلك، إذ تضمن خريجوها بعيداً عن المساقات العلمية الشرطية أكثر من 17 ألف متدرب تابعين لجهات محلية عدة، فضلاً عن إسهامها في تأهيل وتدريب 1643 ملتحقاً بالخدمة الوطنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي تطوير العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية.

وتابع أن الأكاديمية توفر لطلبتها بيئة تعليمية تتسم بالتحدي والتحفيز، الأمر الذي يعزز من قدرتهم على التعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة، سواء على مستوى الجرائم التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود، كما تعزز أيضاً من مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شخصية الضابط.

وقال مدير إدارة شؤون الطلبة رئيس لجنة التخريجات العسكرية، العميد عبدالعزيز محمد أمين، إن الأكاديمية تعمل خلال أربع سنوات من حياة الطالب والطالبة على تهيئته ليتحول إلى الحياة العسكرية، بالاستناد إلى تدريبات عسكرية مكثفة، ليكتسب صفات الضبط والربط والانضباط والتحمل والصبر، وليتمتع باللياقة البدنية المناسبة لممارسة العمل العسكري مستقبلاً.

وأضاف أن شرطة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة لن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه تطوير وتحديث أساليب التدريب والتعليم الأمني، لضمان أن يبقى أفرادنا على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ في المستقبل.

من جهته، قال عميد أكاديمية شرطة دبي، العقيد الدكتور أحمد محمد الشحي، إن الأكاديمية تواصل تقديم بيئة تعليمية مبتكرة ومتطورة، وتعمل منذ سنوات على تعزيز التدريب التقني، فتوفر برامج متكاملة في الأمن الرقمي لمواكبة التحديات التي تطرأ نتيجة للثورة التكنولوجية، كما تولي اهتماماً خاصاً بتدريب الطلبة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة المبتكرة في تنفيذ العمليات الشرطية.

وقال مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، العميد عبدالعزيز محمد، إن حفل التخريج للأكاديمية تسبقه احتفالات مصاحبة تعزز قيمة الحدث وأهميته وتضفي نوعاً من البهجة خارج حدود الأكاديمية، وتشمل مسيرات عسكرية في مناطق سياحية وسكنية، مثل سيتي ووك، لافتاً إلى أن الأكاديمية بادرت هذا العام بتنظيم مسيرة احتفالية في المنطقة السكنية، التي يقطن بها الطالب والطالبة صاحبا المركز الأول، تقديراً لتفوقهما.