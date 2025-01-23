شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يكشف عن أرقام مليارية حققها شباب البومب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف سمو الوليد بن طلال عن الأرقام المليارية التي حققها مسلسل شباب البومب.

وأوضح سموه أن شباب البومب البرنامج الأول بالعالم العربي على قناة روتانا خليجية، وجزء من مجموعة روتانا.

وتابع على حسابه بموقع إكس :”شـبـاب البـومـب ١٠٠% سعودي الانتــاج ١٠٠% سعودي الاخـراج ١٠٠% سعودي التمثيـل ١٠٠% سعودي التمويل ١٠٠% على روتانا خليجية ١٠٠% .. ١٥ مليار مشاهدة على TikTok .. ٨ مليار مشاهدة على YouTube.. ٧ مليار مشاهدة على Snapchat .. ١،٧ مليار مشاهدة على Facebook.. أي بمجموع ٣١،٧ مليار مشاهدة .. ٣١،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مشـاهدة انتصـار سعودي.. روتـانـا للإعـلام مجمـوعة سعودية ١٠٠%”.

وكان سمو الأمير الوليد بن طلال قد استقبل أمس الفنان فيصل العيسى، وقدم له التهنئة بمناسبة فوز مسلسل شباب البومب بجائزة المسلسل الخليجي المفضل في حفل جوائز جوي اوورد 2025.

والتقط العيسي صورا تذكارية مع سمو الوليد بن طلال، فيما قال سموه :”شباب البومب يستاهل .. شباب البومب ابن روتانا من البداية وأحنا معاك لنهاية المطاف”.

وأكد سموه أن جمهور المملكة والخليج هم أساس النجاح في روتانا خليجية ومسلسل شباب البومب، مؤكدا أن المسلسل حقق أرقام مليارية.

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