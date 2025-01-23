شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا ببيروت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى قصر بعبدا في بيروت.

ووصل سموه إلى لبنان اليوم، وكان في استقباله نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، والتقى سموه بالرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون الذي انتخب في 9 يناير الجاري.

يذكر أن عون قال بعد انتخابه إن المملكة ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه مع صاحب السمو الملكي، الأمير محمّد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.