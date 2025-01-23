شكرا لمتابعة خبر عن إعادة النبض لمعتمرة مصرية توقف قلبها أثناء الطواف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، من إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية المصرية في صحن الطواف بالحرم المكي الشريف أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وأكدت الهيئة أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي تلقى بلاغًا عند الساعة 5:27 صباحًا يفيد بوجود معتمرة في العقد السابع من العمر فاقدة للوعي وفي حالة إغماء بصحن الطواف, وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية بالحرم لموقع المريض وتبين بعد الكشف أن حالتها توقّف قلب وتنفس، وفورًا ووفقًا للتدابير المعتمدة في مثل هذه الحالات، تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي “AED” المتوفر في الحرم ضمن مبادرة “ومن أحياها”.

واستكملت الفرق عملية الإنعاش القلبي الرئوي “CPR” باستخدام جهاز “اللوكس” إلى أن عاد النبض للمريضة ولله الحمد، ليتم نقلها لاحقًا إلى منشأة طبية لمتابعة حالته وتلقي الرعاية اللازمة.