شكرا لمتابعة خبر عن عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت عائلة أوروبية عن سعادتها الكبيرة بقضاء إجازتها والاستمتاع بأجواء المملكة للمرة الثانية لهم .

وقال أحد أفراد العائلة في حديثه لـ العربية:” نحن من فرنسا ونعيش في إيطاليا وهذه المرة الثانية لنا في المملكة، حيث كانت المرة الأولى في أبريل الماضي وزرنا العلا الرائعة للغاية.”

وأضاف:” المرة هذه أردنا رؤية بيئة محمية فرسان والآن نحن هنا وهي رائعة للغاية ونرى الكثير من الطبيعة والشمس والألوان”، لافتًا أن الشعب السعودي محب للغاية وودود.

وتابع :” لقد حظينا بكثير من الترحيب من الشعب السعودي ودائمًا يحتفون مرحبًا بكم في السعودية”.