- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعربت عائلة أوروبية عن سعادتها الكبيرة بقضاء إجازتها والاستمتاع بأجواء المملكة للمرة الثانية لهم .
وقال أحد أفراد العائلة في حديثه لـ العربية:” نحن من فرنسا ونعيش في إيطاليا وهذه المرة الثانية لنا في المملكة، حيث كانت المرة الأولى في أبريل الماضي وزرنا العلا الرائعة للغاية.”
وأضاف:” المرة هذه أردنا رؤية بيئة محمية فرسان والآن نحن هنا وهي رائعة للغاية ونرى الكثير من الطبيعة والشمس والألوان”، لافتًا أن الشعب السعودي محب للغاية وودود.
وتابع :” لقد حظينا بكثير من الترحيب من الشعب السعودي ودائمًا يحتفون مرحبًا بكم في السعودية”.