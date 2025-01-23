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عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو

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  • عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو 1/3
  • عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو 2/3
  • عائلة أوروبية تقضي إجازتها في المملكة: الأجواء رائعة والشعب ودود .. فيديو 3/3

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الرياض - علي القحطاني - أعربت عائلة أوروبية عن سعادتها الكبيرة بقضاء إجازتها والاستمتاع بأجواء المملكة للمرة الثانية لهم .

وقال أحد أفراد العائلة في حديثه لـ العربية:” نحن من فرنسا ونعيش في إيطاليا وهذه المرة الثانية لنا في المملكة، حيث كانت المرة الأولى في أبريل الماضي وزرنا العلا الرائعة للغاية.”

وأضاف:” المرة هذه أردنا رؤية بيئة محمية فرسان والآن نحن هنا وهي رائعة للغاية ونرى الكثير من الطبيعة والشمس والألوان”، لافتًا أن الشعب السعودي محب للغاية وودود.

وتابع :” لقد حظينا بكثير من الترحيب من الشعب السعودي ودائمًا يحتفون مرحبًا بكم في ”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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