انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي: القضاء هو الركن الأساس في بناء الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في منشور على صفحته الشخصية تابعته الخليج 365، لن "القضاء هو الركن الأساس في بناء الدولة، وحصنها الذي يحفظ سيادتها، ودستورها، ونظامها، واستقرارها، وحقوق وكرامة ابنائها.. وهو صمام امان اي نظام ديمقراطي بحمايته للحريات والحقوق، ولا يمكن لأي بلد ان ينعم باستقرار وتنمية وتقدم بغير قضاء مستقل، ونزيه".



وأضاف: "نهنيء مؤسساتنا القضائية بيوم القضاء العراقي، ونثمن دورها عاليا في كل ما آل إليه البلد من نظام واستقرار وحماية للمكتسبات الوطنية، ونأمل من الجميع إحترام هيبة القضاء واستقلاليته، وتعزيز الثقة بمؤسساته بأنها عماد الدولة، والتعاون مع رجال القضاء في فرض سيادة القانون وحماية الدستور وترسيخ السلم الأهلي".