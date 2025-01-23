انت الان تتابع خبر العراق يؤكد أهمية التعاون لإيجاد حلول للنزاعات القائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وركزت الندوة بحسب البيان على "موضوع كيفية تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأضاف البيان أن "الوزير فؤاد حسين أكد أهمية التعاون بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة"، مشدداً على دور العراق المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.