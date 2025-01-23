شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر رمضان.. جولات تفقدية بسوق الخضار المركزي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جولات تفقدية بسوق الخضار المركزي بجدة

حماية المستهلك

سوق الخضار والفواكه بجدة

السوق السعودي الزراعي

الدمام - شريف احمد - زار مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خليل مخشع وفريق عمله مقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسوق المركزي للخضار والفواكه بمحافظة جدة.وكان في استقبالهم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، وعدد من القيادات.وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك تحت إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.وتهدف للقيام بجولات تفتيشية مشتركة للتأكد من سلامه المنتجات والخضروات والفواكه، وطرق عرضها.يضاف إلى ذلك التأكد من التزام المباسط بالتصنيف المعتمد، من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.هذا بالإضافة إلى التأكد من الوفرة التموينية، والتزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة لحماية المستهلك.وأمس استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة صناعات المنتجات الغذائية والدوائية بغرفة جدة، فهد الغامدي، وفريق عمله المرافق.وبحثا أوجه التعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاقتصادية للقطاع الزراعي والغذائي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يخدم أهالي المنطقة والمحافظات.كما ناقشا التحديات التي تواجه سوق الخضار والفواكه بجدة بحكم أن السوق السعودي الزراعي جاذب للمستثمرين، وبحث آلية وطرق التعاون في الاستثمار الزراعي.وكذلك حث التجار للتعاون وإيجاد الحلول المناسبة⁠ عبر إتاحة فرص العمل للشباب السعودي، وترغيبهم وتشجيعهم للاستفادة من هذه الفرص.