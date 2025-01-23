شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مخارج ومداخل على طريق أبو حدرية.. اعرف الطرق البديلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، عن بدء تنفيذ تحويلة مرورية على طريق أبو حدرية، ابتداءً من اليوم الخميس.

وتأتي هذه التحويلة ضمن أعمال صيانة واسعة النطاق على الطريق الممتد من مجمع تقاطعات طريق الرياض إلى تقاطع طريق الملك فهد باتجاه الشمال، بهدف تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. إغلاق مداخل ومخارج

ستشمل التحويلة إغلاق عدد من المداخل والمخارج، حيث سيتم إغلاق المخرج القادم من طريق الخدمة إلى طريق أبو حدرية شمالًا قبل تقاطع طريق الملك فهد، وإغلاق المنحدر القادم من طريق أبو حدرية شمالًا والمؤدي إلى طريق الملك فهد شرقًا، بالإضافة إلى إغلاق المخرج القادم من طريق الملك فهد شرقًا باتجاه طريق أبو حدرية شمالًا، وإغلاق المخرج من طريق أبو حدرية شمالًا والمؤدي إلى طريق الملك فهد غربًا باتجاه المطار.

ولضمان انسيابية حركة المرور، أوضحت الإدارة العامة للمرور الطرق البديلة المتاحة، فالقادمون من اتجاه البحرين باتجاه طريق الملك فهد شرقًا أو غربًا باتجاه المطار يمكنهم استخدام طريق الخدمة شمالًا، بينما يمكن للقادمين من طريق الخدمة شمالًا إلى طريق أبو حدرية شمالًا الاستمرار مع طريق الخدمة ثم الدخول إلى طريق الملك فهد شرقًا أو الالتفاف عبر تقاطع أبو بكر الصديق. خدمات الطرق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الأعمال تأتي في إطار سعيها المتواصل لتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية والارتقاء بخدمات الطرق لتصبح أكثر استدامة ورقيًا، مطالبةً مستخدمي الطريق بالالتزام بالتحويلات المعلنة والتعاون مع رجال المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.