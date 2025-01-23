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"التعليم والتدريب": 57 ألف طالب يستفيدون من مبادرة ”جاهزية“

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ”جاهزية“ وهي مبادرةً نوعيةً بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وتهدف إلى إتاحة فرص تدريب للطلاب المتميزين في اختبارات ”جاهزية“ لهذا العام، ضمن برامج تدريبية متنوعة في تخصصات ذات أولوية.

مبادرة ”جاهزية“ للطلاب المتميزين

وهذه التخصصات كالهندسة الميكانيكية والصناعية، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسب، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، وهندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والعمارة.

وتتيح المبادرة للطلاب المتميزين الالتحاق ببرامج جامعية قصيرة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى فرص التدريب التعاوني مع أفضل الجهات والشركات في المملكة.

57 ألف طالب وطالبة

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت اختبارات برنامج ”جاهزية 2025“.
وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا ضمن 50 جامعة، ويهدف البرنامج إلى قياس الأداء الأكاديمي في الجامعات والكليات.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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