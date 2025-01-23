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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والتدريب": 57 ألف طالب يستفيدون من مبادرة ”جاهزية“ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ”جاهزية“ وهي مبادرةً نوعيةً بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وتهدف إلى إتاحة فرص تدريب للطلاب المتميزين في اختبارات ”جاهزية“ لهذا العام، ضمن برامج تدريبية متنوعة في تخصصات ذات أولوية.
وتتيح المبادرة للطلاب المتميزين الالتحاق ببرامج جامعية قصيرة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى فرص التدريب التعاوني مع أفضل الجهات والشركات في المملكة.
وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا ضمن 50 جامعة، ويهدف البرنامج إلى قياس الأداء الأكاديمي في الجامعات والكليات.
وتهدف إلى إتاحة فرص تدريب للطلاب المتميزين في اختبارات ”جاهزية“ لهذا العام، ضمن برامج تدريبية متنوعة في تخصصات ذات أولوية.
مبادرة ”جاهزية“ للطلاب المتميزينوهذه التخصصات كالهندسة الميكانيكية والصناعية، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسب، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، وهندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والعمارة.
وتتيح المبادرة للطلاب المتميزين الالتحاق ببرامج جامعية قصيرة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى فرص التدريب التعاوني مع أفضل الجهات والشركات في المملكة.
57 ألف طالب وطالبةيُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت اختبارات برنامج ”جاهزية 2025“.
وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا ضمن 50 جامعة، ويهدف البرنامج إلى قياس الأداء الأكاديمي في الجامعات والكليات.