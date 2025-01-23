"التعليم والتدريب": 57 ألف طالب يستفيدون من مبادرة ”جاهزية“

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مبادرة ”جاهزية“ للطلاب المتميزين

57 ألف طالب وطالبة

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ”جاهزية“ وهي مبادرةً نوعيةً بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.وتهدف إلى إتاحة فرص تدريب للطلاب المتميزين في اختبارات ”جاهزية“ لهذا العام، ضمن برامج تدريبية متنوعة في تخصصات ذات أولوية.وهذه التخصصات كالهندسة الميكانيكية والصناعية، والأمن السيبراني، وهندسة الحاسب، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، وهندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والعمارة.وتتيح المبادرة للطلاب المتميزين الالتحاق ببرامج جامعية قصيرة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى فرص التدريب التعاوني مع أفضل الجهات والشركات في المملكة.يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت اختبارات برنامج ”جاهزية 2025“.وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا ضمن 50 جامعة، ويهدف البرنامج إلى قياس الأداء الأكاديمي في الجامعات والكليات.