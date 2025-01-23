شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: نادى الصحفيين النهرى سيصبح وجهة مميزة للأعضاء وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

عقد محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين النهري وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بالنادي النهري للإعلان عن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأعمال تجديد النادي وترميمه.

وقال محمد شبانة، إن مجلس إدارة النادي بذل جهودًا كبيرة، وخاض رحلة طويلة لإنهاء تراخيص تجديد النادي النهري، مشيرا إلى أنه تم التواصل على أعلى المستويات مع أجهزة الدولة بهدف حل الأزمة، وبالفعل نجح المجلس في الحصول على التراخيص، ليصبح نادي الصحفيين النهري هو النادي الوحيد المُرخص في مصر لعام 2025.

وأضاف شبانة، أن أرض النادي لم تكن مستوية، ما استدعى إزالة الأرضية بالكامل وتسويتها، وهو ما استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، موضحا أن أرضية النادي الجديدة ستكون من الجرانيت الأحمر الأسواني، مع إضافة دور ثانٍ لمبنى الخدمات الذي تم بناؤه على أعلى مستوى، حيث يتحمل سقفه وزنًا يصل إلى 500 كيلو لكل متر مربع.

وأشار شبانة إلى أن النادي لم يحصل سابقًا على أي تراخيص باستثناء رخصة الإنشاء، مما دفع المجلس للبدء من الصفر في إنهاء الإجراءات اللازمة، لافتا الى أن المجلس نجح في تسديد مديونيات النادي التي بلغت ملايين الجنيهات دون تحميل الصحفيين أي تكاليف مالية وأن النادي سيصبح وجهة مميزة للصحفيين وأسرهم بعد انتهاء أعمال التجديد بالكامل.