شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مبادرات صحة المرأة فى مصر منارة أمل لمكافحة سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وعدد من الجمعيات الدولية للأورام.

من جانبه، قال الدكتور اسموس هاميريش مدير قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بـ منظمة الصحة العالمية، خلال جلسة خاصة عن إطلاق إعلان القاهرة لمكافحة سرطان الثدى بين منظمة الصحة العالمية والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة: "اليوم نجتمع ليس فقط للتفكير في الخطوات الرائعة التي قطعتها المبادرة الرئاسية بشأن صحة المرأة، ولكن أيضًا لرسم هذه المبادرة الطموحة إلى الأمام، وبصرف النظر عن أولوياتهم، فإن المساواة ضرورية، لضمان عدم تخلف أي امرأة عن الركب بغض النظر عن ظروفها، مضيفا، يظل سرطان الثدي تحديًا مثيرًا للقلق ومتزايدًا في منطقتنا.

وأوضح، إن سرطان الثدى يصيب أكثر من 130 ألف امرأة كل عام بإقليم شرق المتوسط، ويؤدي إلى آلاف الإصابات التي يمكن السيطرة عليها، مضيفا، أن سرطان الثدى ليس مجرد قضية صحية، بل أزمة مجتمعية تؤثر على اقتصادات الأسر ومستقبل مجتمعنا، وتمثل المبادرة الرئاسية لصحة المرأة منارة للأمل ونموذجا للتقدم في علاج مشكلة سرطان الثدى.

وأضاف، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه مبكرا لعلاجه مبكرا، وهو الهدف الذى تم تحققه بفضل الإرادة السياسية.

وقال إن التجمع هنا فى هذا المؤتمر هو أداة قوية لتذكيرنا بما يمكن تحقيقه من شراكات، وكل واحد منا في هذه الغرفة يمثل جزءًا أساسيًا من هذا العمل من المنظمات الإقليمية والوطنية العالمية التي تشكل استراتيجيات التحكم في المفاهيم إلى الأبطال والناجين المحليين، معًا لدينا القدرة على تحفيز العمل لدفعه إلى الأمام من أجل الجميع، ونركز على خطوات كثيرة لتعزيز المساواة الصحية، نحن نعلم أن عبء سرطان الثدي غير متناسب، غالبًا ما يؤثر بشكل كبير على النساء المعرضات للخطر، وأولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الرعاية الجيدة وأولئك الذين يعيشون في بيئات ذات الدخل المحدود، ويواجهون حواجز اجتماعية وثقافية لطلب الرعاية.

وأضاف، أنه يجب الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وعلاجه من خلال توطين صناعة الأدوية محليا.



الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المراة خلال الجلسة



الدكتور اسموس هاميريش