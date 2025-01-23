شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك فى فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر بمدريد والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصر للطيران في بيان لها اليوم الخميس أنها تشارك فى فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر ( FITUR 2025 ) ‏International Tourism Exhibition FITUR.

فى نسخته 45 والذى يقام فى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتى 26 يناير الحالي بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصري، ويعد معرض FITUR من أكبر الأسواق السياحية حول العالم التي يشارك فيها الخبراء والمتخصصون في مجال السياحة والسفر، وفي حضور وزير السياحة والأثار المصري شريف فتحي.

هذا وقد شاركت مصر للطيران بوفد برئاسة الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ويضم الوفد كل من عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة/ غادة الخطيب المدير الإقليمي لمصر للطيران في إسبانيا.

ومن خلال جناح مصرللطيران الذي حظي بإعجاب زوار المعرض عقدت مصر للطيران في اليوم الأول اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقد تم مناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط جديدة ونقاط مباشرة وغير مباشرة لتوسعة شبكة خطوط مصرللطيران.

وفي هذا الصدد أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركتنا في المعارض الهامة تأتى فى إطار عرض أحدث خدمات الشركة وتطوير أسطولها وشبكة التشغيل الداخلية والدولية التي تصل إلى نقاط مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية للشركة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة عبر مطار القاهرة الدولي.

وخلال مشاركته في الفاعليات، أضاف الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظرًا لأنه يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك فيه صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء ومنظمي السياحة والسفر حول العالم.

هذا وقد قام أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بالترويج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلى شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران فى الأسواق العالمية.