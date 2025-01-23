شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وبدء إجازة منتصف العام.

ونظمت أعمال امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة، في الفترة من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك في مواد اللغة العربية، والعلوم، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والرياضيات، وICT.

ووفقًا لجدول الامتحانات المعلن من قبل الإدارات التعليمية، أدى الطلاب السبت 11 يناير 2025 امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية، والإثنين 13 يناير 2025 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والأربعاء 15 يناير 2025 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي واعتمادها.

وستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي)، وطرق الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وتعلن نتائج الطلاب مضاف إليها درجات الطالب فى امتحانات الشهر التى تمت خلال العام الدراسى وأيضًا درجاته فى المواظبة والسلوك وأعمال السنة ودرجات التقييمات التى تمت خلال الترم الأول، وتعد نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى يؤديها الطلاب نهاية العام الدراسى الجارى.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.