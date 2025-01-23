تكنولوجيا: تعرف على الألوان المتوفرة عبر الإنترنت لهواتف S25 Ultra وS25+ وS25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن سلسلة Galaxy S25 خلال حدث Unpacked الذي أقيم في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. وبينما تم تسليط الضوء على أبرز الميزات الجديدة للسلسلة في الإعلان الرسمي، ظهرت تفاصيل إضافية لم تُذكر بشكل واضح، تتعلق بخيارات الألوان الحصرية التي توفرها سامسونج عبر متجرها الإلكتروني.

منذ إطلاق سلسلة Galaxy S21 عام 2021، اعتمدت سامسونج تقديم خيارات ألوان حصرية لأجهزتها الرائدة عبر الإنترنت فقط، وهو تقليد مستمر مع سلسلة S25 الجديدة. خلال حدث الإطلاق، أُتيحت لنا فرصة استكشاف هذه الألوان الحصرية عمليًا، والتي أظهرت تصميمًا مميزًا وجاذبية لافتة.

توفر سامسونج هاتفي Galaxy S25 وS25+ بثلاثة ألوان حصرية: الأزرق الداكن، الأحمر المرجاني، والذهبي الوردي. ويبرز اللون الأحمر المرجاني كالأكثر لفتًا للأنظار، حيث يجمع بين تدرجات الوردي والأحمر مع إطار مطابق تمامًا للون.

أما اللون الذهبي الوردي، فيأتي بدرجة هادئة من الذهبي الوردي تضيف لمسة من الأناقة. في حين يقدم اللون الأزرق الداكن خيارًا أكثر تحفظًا مقارنة باللون البحري التقليدي.

بالنسبة لهاتف Galaxy S25 Ultra، يتوفر بألوان حصرية عبر الإنترنت تشمل: التيتانيوم الوردي الذهبي، والتيتانيوم الأسود، والأخضر.

يتطابق اللون الوردي الذهبي مع الدرجة الموجودة في هاتفي S25 وS25+، بينما يأتي اللون الأسود النفاث بظل أخف من الأسود التقليدي وأقرب للجرافيت. أما اللون الأخضر اليشمي، فيتميز بظل أخضر داكن يمكن أن يظهر بلمسة فضية تحت الإضاءة.

تتضمن خيارات الألوان القياسية لهاتفي Galaxy S25 وS25+ الألوان: الأزرق البحري، الفضي الظلي، الأزرق الجليدي، والنعناعي. أما Galaxy S25 Ultra، فيتوفر بألوان التيتانيوم الفضي، التيتانيوم الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض الفضي، والتيتانيوم الرمادي.

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