تكنولوجيا: تسريبات تكشف أبعادًا أصغر من المتوقع مع هاتف iPhone 16e القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، كشف إيفان بلاس عن صور جديدة يدّعي أنها تعود إلى هاتف iPhone SE القادم. يُشار إلى الجهاز حاليًا بأسماء مختلفة مثل iPhone SE 4 أو iPhone SE (4th Gen) أو iPhone 16e. ومن المتوقع أن يحمل هذا الإصدار تصميمًا مختلفًا تمامًا عن الجيلين الثاني والثالث من هواتف iPhone SE التي طرحتها أبل سابقًا.

أكد تسريب جديد من المسرب المعروف @billbil_kun، والذي نُشر اليوم، هذه التفاصيل. أشار المسرب إلى أنه حصل على معلومات تتعلق بحافظة هاتف iPhone SE (4th Gen) من أحد شركاء أبل في أوروبا.

ووفقًا لتقريره المنشور على موقع Dealabs، فإن أبعاد الحافظة تبلغ 148.4 × 73.8 × 12.1 ملم. ومن هذه الأرقام، استنتج أن أبعاد الهاتف نفسه ستكون تقريبًا بين 144 إلى 145 ملم طولًا، و69 إلى 70 ملم عرضًا، وسمكًا بين 7 و8 ملم.

تشير هذه الأبعاد إلى أن هاتف iPhone SE الجديد سيكون أكبر بشكل ملحوظ مقارنةً بنموذج iPhone SE الحالي، الذي أطلقته أبل في أوائل عام 2022.

في الوقت نفسه، سيكون الهاتف أصغر حجمًا من iPhone 14، والذي اعتقد البعض سابقًا أنه سيستند إليه. للتوضيح، يبلغ حجم iPhone 14 حوالي 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم. وبالتالي، سيأتي iPhone SE (4th Gen) أو iPhone 16e بحجم أصغر قليلاً من هواتف iPhone 15 وiPhone 16.

من المتوقع أن تكشف أبل رسميًا عن هذا الهاتف الجديد خلال الربع الحالي من العام.

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