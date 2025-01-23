تكنولوجيا: هاتف OnePlus Open 2 يأتي الشحن بقوة 80 واط والاتصال عبر الأقمار الصناعية في الوقت الذي تؤكد فيه شركة Oppo على شرائح Snapdragon 8 Elite الأبطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة عن تفاصيل هاتف Find N5 المنتظر، الذي يُتوقع أن يكون الخليفة لهاتف OnePlus Open الشهير. وأكدت شركة OPPO أن Find N5 سيأتي بمزايا متطورة تشمل مقاومة مميزة للماء ودعمًا للشحن اللاسلكي الرائد في فئته، وكل ذلك داخل هيكل يتميز بسُمك يقل عن نصف سُمك iPhone 16 Pro.

تم رصد الهاتف على منصة Geekbench بمعالج SM8750-3-AB، وهو نسخة جديدة وأقل قوة من Snapdragon 8 Elite. وقد أكد Zhou Yibao، المدير التنفيذي لشركة OPPO، هذه المعلومة عبر Weibo، مشيرًا إلى أن Find N5 سيكون أول هاتف قابل للطي يستخدم الجيل الجديد من معالجات Snapdragon 8 Elite.

ووفقًا للتسريبات التي نشرها Yogesh Brar، فإن المعالج SM8750-3-AB سيُضحي بجزء من الأداء لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الحرارة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن موعد إطلاق Find N5 بشكل دقيق حتى الآن، كما لم تُعلن أي تفاصيل مؤكدة حول توفر OnePlus Open 2 عالميًا.

سيأتي معالج Snapdragon 8 Elite مدعومًا بشحن سلكي سريع بقدرة 80 واط، وهو ما تم تأكيده في وثائق شهادة 3C الأخيرة. كما كشفت هذه الوثائق عن دعم الهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة تحتاج OPPO إلى موافقات تنظيمية إضافية لتوفيرها.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل السعر والتوفر محدودة، ولكن Find N5 يُعد واحدًا من أكثر الهواتف القابلة للطي المرتقبة لما يقدمه من مزيج بين الأداء والكفاءة.

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