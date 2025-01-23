شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مخزون iPhone SE (2022) مع اقتراب إطلاق iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

من المعتقد أن شركة آبل ستكشف النقاب عن الجيل الرابع من iPhone SE بحلول شهر أبريل ، ويتبع هذا الجدول الزمني الاتجاه الراسخ للشركة، مع إطلاق الطرز السابقة من iPhone SE إما في مارس أو أبريل.

سيحل الطراز الجديد محل iPhone SE الحالي (2022)، الذي يُقال إن مخزونه منخفض في منافذ البيع بالتجزئة، مما يشير إلى أن التحديث قد يكون وشيكًا، ومن المتوقع أن يتميز iPhone SE 4 بمظهر جديد، ربما يعتمد على iPhone 14 .

فى أحدث نشرة إخبارية له، ذكر مراسل بلومبرج مارك جورمان أن مخزون iPhone SE (2022) الحالي ينكمش في منافذ البيع بالتجزئة، مما يشير إلى أن إصدارًا جديدًا وشيك ، وقال: "إن سحب المخزون هو علامة موثوقة على أن طرازًا جديدًا قادم، لكنه يشير أيضًا إلى أن Apple ربما لن تحتفظ بالإصدار الحالي بسعر مخفض بعد وصول التحديث، ويبدو أن هذه فرصة ضائعة، حيث كان من الممكن أن يساعد iPhone رخيص الثمن Apple في تحقيق تقدم في بعض الأسواق".

ويبلغ سعر iPhone SE (2022)حوالى 429 دولارًا ويتوقع جورمان أن يكون سعر iPhone SE 4 القادم أعلى من سابقه نظرًا لميزاته المحسنة ، ورأى جورمان في وقت سابق أن إطلاق iPhone SE الجديد سيتم بحلول نهاية أبريل، ومن المرجح أن يكون سعره أقل من 500 دولار .

مواصفات iPhone SE 4 المتوقعة

من المتوقع أن تقوم شركة Apple بتحديث iPhone SE أو iPhone 16E بشريحة A18 مع دعم ميزات Apple Intelligence ، قد يشبه الهاتف إلى حد كبير iPhone 14.

ومن المرجح أن يأتي بشاشة OLED LTPS عالية الدقة مقاس 6.06 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز ، قد يتضمن الهاتف دعم Face ID ويفتقر إلى زر الصفحة الرئيسية المادي.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE 4 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتميز بإطار من الألومنيوم ومنفذ USB Type-C، ومن المتوقع أن يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل.



