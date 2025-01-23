شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 امام الجنيه المصرى، وفقا لأخر تحديث بتعاملات بالبنوك. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 5.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.27 جنيه للشراء. 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع.

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