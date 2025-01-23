شكرا لقرائتكم خبر عن ستارغيت الذكاء الاصطناعي لعمالقة التقنية.. تفاصيل مشروع الـ500 مليار دولار الذي يرعاه ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ضخ ما يصل إلى نصف تريليون دولار؛ لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب موقع "الحرة"، تقود المشروع المشترك، المعروف باسم "ستارغيت"، شركة "أوبن آي" مبتكرة "تشات جي بي تي"، وكذلك مجموعة "سوفت بنك" العالمية للاستثمار التكنولوجي. وتتولى "سوفت بنك" المسؤولية المالية، و"أوبن آي" المسؤولية التشغيلية. كما أن شركة "أوراكل" وشركة "MGX"، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هما أيضًا شريكان في المشروع. رئيس سوفت بنك يرأس المجلس سيكون لمشروع "ستارغيت" مجلس إدارة منفصل، وسيتم تعيين رئيس تنفيذي جديد، وسيكون ماسايوشي سون، رئيس سوفت بنك، رئيسًا للمجلس. وجرى الإعلان كذلك عن مايكروسوفت، أكبر مستثمر في "أوبن إيه آي"، إضافة إلى شركة تصنيع الرقائق "نيفيديا"، بوصفهما "شريكَين تقنيَّين" في "ستارغيت"؛ ما يعني أنهما ستكونان جزءًا من إنشاء البنية للمشروع. استثمار 500 مليار دولار في المشروع ستلتزم الشركات باستثمار 100 مليار دولار في المشروع، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وأُعلنت هذه الخطط أمس الثلاثاء في حفل أقيم بالبيت الأبيض بحضور ترامب ورئيس سوفت بنك التنفيذي ماسايوشي سون، ونظيرَيه في "أوبن إيه آي" سام ألتمان وفي "أوراكل" لاري إليسون. البنية التحتية للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي وقال ترامب إن مشروع "ستارغيت" سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء "مراكز بيانات ضخمة". وفي إعلان منفصل، قالت مايكروسوفت إنها ستستمر في كونها المزود الأساسي للحوسبة السحابية لـ"أوبن إيه آي"، لكنها ستسمح أيضًا للشركة الناشئة باستخدام مزودين آخرين حسب الحاجة. وبدأت "أوبن إيه آي" طفرة الذكاء الاصطناعي الحديثة عندما أطلقت "تشات جي بي تي" في 2022. وأجبرت شعبية "تشات جي بي تي" شركات التكنولوجيا على إعادة رسم خطط منتجاتها، وتخصيص مليارات الدولارات لبناء أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتذهب معظم هذه الأموال نحو بناء مراكز البيانات التي تُشغِّل أنظمة الذكاء الاصطناعي. تريليون دولار لمراكز البيانات والرقائق والطاقة وتشير التقديرات إلى أن الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ستُنفق ما يقارب تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في السنوات القادمة، وتشمل مبالغ ضخمة في مراكز البيانات والرقائق وشبكة الطاقة. وسيضمن "ستارغيت" إنفاق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة؛ لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديدًا لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي. وتعتبر هذه المنشآت الشبيهة بالمستودعات، المملوءة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والموفرة للكهرباء، أساسية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تدير "تشات جي بي تي".

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