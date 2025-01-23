شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن نظام iOS 19.. تغيير شامل متوقع لأجهزة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع PhoneArena، عن تغييرات iOS يصعب الحصول عليها كثيرًا، فقد كشف مقطع فيديو مسرب لنظام التشغيل iOS 19 إلى إعادة تصميم رئيسية قادمة لجهاز iPhone.

واستعرض مقطع الفيديو، تطبيق الكاميرا الذي يتم تطويره حاليًا لنظام التشغيل iOS 19، في حين تم نقل بعض الأشياء لتسهيل الوصول إليها، فإن الميزة الرئيسية للتطبيق الجديد هي إعادة التصميم التي تنوي Apple تنفيذها.

ويبدو التطبيق وكأنه شيء تم إنشاؤه لنظام التشغيل VisionOS، وهو نظام التشغيل الذي يعمل بنظام Apple Vision Pro.

وكما يشير Prosser، فإن إعادة التصميم هذه قد تعني تغييرًا أوسع نطاقًا في التصميم يحدث في Apple، في حين يرى البعض أنه مجرد تغيير بسيط لتطبيقات معينة على نظام التشغيل iOS 1، ولكن حتى في هذه الحالة، قد نرى فلسفة التصميم هذه تشق طريقها ببطء إلى معظم أنظمة التشغيل iOS.

وفي كلتا الحالتين، سيكون هذا أحد أكبر عمليات إعادة التصميم لنظام التشغيل iOS منذ فترة طويلة جدًا، فمن المنطقي أن تتجه Apple إلى هذا التصميم عبر أجهزتها.

في حين أن أداء Vision Pro كان سيئًا للغاية بسبب سعره، إلا أن الشركة لم تنته بعد من تجربة XR (الواقع الممتد).

و تعتقد Apple، مثل Meta، أن XR قد يكون مستقبل الحوسبة وتعمل بجد على تصميم Apple Vision Pro 2، كما تريد صنع نظارات الواقع المعزز الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على غرار Meta Orion.

واشار التقرير إلى أن إعادة تصميم iOS 19 التي تعكس النمط المرئي لـ visionOS من شأنها أن تجعل من السهل على مستخدمي Apple الدخول إلى نظام XR البيئي للشركة في المستقبل، وهذا يحافظ على التزام Apple بالتماسك عبر أجهزتها أيضًا.