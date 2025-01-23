شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعًا للبحث التقليدى.. تحديث جديد يجعل Windows يفهمك أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد لنظام Windows 11 Insider Preview، والذي يتضمن تحسينات كبيرة على ميزة البحث في Windows على أجهزة Copilot+ المدعومة بمعالجات Snapdragon.

حيث تضيف هذه التحديثات دعمًا للفهرسة الدلالية، مما يمكّن الأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي من تقديم عمليات بحث طبيعية تعتمد على اللغة، ويمكن للمستخدمين الآن استخدام أوامر وصفية للبحث عن ملفات أو صور أو إعدادات على أجهزتهم بسهولة.

وأوضحت مايكروسوفت أن هذه الميزة ستتوفر لاحقًا على أجهزة Copilot+ المزودة بمعالجات AMD وIntel من خلال تحديثات مستقبلية، وتتوفر الميزة حاليًا في الإصدار Windows 11 Insider Preview build 26120.2992 (KB5050083)، عبر قناة Dev Channel، وقد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر قبل أن تصل إلى جميع المستخدمين.

كيف تعمل الميزة؟

بدلاً من الاعتماد على كلمات رئيسية دقيقة للبحث عن الملفات، ستتيح الفهرسة الدلالية للمستخدمين وصف الملف الذي يبحثون عنه باستخدام لغة طبيعية. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة “جسر عند الغروب” للعثور على صور تحتوي على جسر وغروب.



كما يمكن كتابة “تغيير المظهر الخاص بي” للعثور على الإعدادات المتعلقة بالمظهر في تطبيق الإعدادات.

الميزة مدعومة محليًا على الجهاز، مما يعني أنها ستعمل حتى بدون اتصال بالإنترنت، ومع ذلك، في حالتها الحالية، تقتصر على الملفات المحفوظة محليًا في المواقع المفهرسة على الجهاز.

ويمكن للمستخدمين تعديل المواقع المفهرسة يدويًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > البحث في Windows.

اللغات والملفات المدعومة:

الميزة تدعم حاليًا اللغات: الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، والإسبانية. كما تدعم تنسيقات الملفات الشائعة مثل:

• الوثائق: .txt، .pdf، .docx، .doc، .rtf، .pptx، .ppt، .xls، .xlsx

• الصور: .jpg/.jpeg، .png، .gif، .bmp، .ico

خطط مستقبلية:

في المستقبل، تخطط مايكروسوفت لدعم البحث في المستندات والصور المخزنة في السحابة، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الإعدادات مباشرة من شريط البحث في شريط المهام.

هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في تحسين تجربة المستخدم على نظام Windows، وتجعل البحث أكثر ذكاءً وكفاءة على أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.