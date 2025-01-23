ميرنا وليد - بيروت - استكمالاً للقاءات التي أجرتها سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر على السجادة الخزامية في مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، نورد لكم اليوم لقاءات مع الممثل السوري سامر إسماعيل والفنان المصري محمد الشرنوبي والممثلة اللبنانية زينة مكي.
وكانت قد قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، هذا الحدث الفني الرائع في ليلة إستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - في Joy Awards سامر إسماعيل دعم "العميل " .. محمد الشرنوبي أشاد بأنغام وهذا ما قالته زينة مكي عن تيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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